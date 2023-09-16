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"Никакого сбоя не было": Маляр прокомментировала свое сообщение о деоккупации Андреевки

16 сентября 2023 16:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Никакого сбоя не было": Маляр прокомментировала свое сообщение о деоккупации Андреевки
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала свое сообщение об освобождении Андреевки в Донецкой области. По ее словам, никакого сбоя не было.

Видео с комментарием Анны Маляр опубликовал информационный телеканал "Мы Украина".

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Заместитель министра обороны подчеркнула, что Андреевку освободили именно тогда, когда она сообщила.

"Это была согласованная позиция с военным руководством", — объяснила Маляр.

По ее словам, есть подразделения, которые имеют свои медийные службы, имеющие свою позицию.

Напомним, недавно Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой области. Украинские защитники закрепляются на занятых позициях.

Также мы писали, что позже заместитель отредактировала свое сообщение, указав, что в районе Андреевки ВСУ имеют определенный успех.

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