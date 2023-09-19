Маляр несет ответственность за гибель бойца в Андреевке, — военный

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: АрмияInform

Командир 2 штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что по опрометчивости Анны Маляр его подразделение потеряло одного бойца убитым и нескольких ранеными. Он уверен, что ее следует привлечь к уголовной ответственности.

Об этом Кухарчук сообщил в Telegram.

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"Маляр отправили в отставку. Ибо не**й п**ть. Если ты гражданский человек, который в душе не еб*т что такое военное дело и так уж случилось, что случайно попала на должность заместителя министра обороны — будь "тише воды, ниже травы", чтобы не привлекать лишнего внимания", — эмоционально выразился военный.



По словам Кухарчука, заявление Маляр дало оккупантам четко понять, что село полностью под контролем ВСУ. После этого артиллерия противника начала уже не прицельно, но наносить огненное поражение по периметру всего населенного пункта.

"Кроме того, враг подключил фабы, а фабы — это п*зда. При закреплении у 2 механизированного батальона один погибший, у нас раненные. За каждого из них ответственна Анна Маляр. Кроме увольнения должна быть уголовная ответственность за разглашение государственной тайны, общественное осуждение и тюрьма. Это стало бы хорошим примером для всех. Что ж… фундамент заложен", — подытожил комбат.

Пост Дмитрия Кухарчука. Фото: Скриншот

Напоминаем, недавно заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины освободили Андреевку в Донецкой области. Впрочем, вскоре выяснилось, что заявление было ошибочным и преждевременным.

Ранее мы сообщали, что заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала свое сообщение об увольнении Андреевки в Донецкой области. По ее словам, никакого сбоя не было.