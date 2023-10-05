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Масове вручення повісток і посилення мобілізації: прямий ефір Новини.LIVE

5 жовтня 2023 18:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Масове вручення повісток і посилення мобілізації: прямий ефір Новини.LIVE
Сергій Кривонос в ефірі Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 5 жовтня, гостем студії Вечір.LIVE став генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. Він, зокрема, прокоментував масове вручення повісток чоловікам та посилення мобілізації в Україні. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, експерт висловить свою думку щодо проведення виборів президента України під час війни. 

Нагадаємо, 5 жовтня російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Попередньо, відомо про 51 загиблу людину, серед яких є діти. Розбір завалів триває. 

Пізніше у мережі з'явились перші кадри після обстрілу кафе в Харківській області.

Додамо, за попередніми даними, обстріл було здійснено із застосуванням ракети "Іскандер". 

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