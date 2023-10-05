Масове вручення повісток і посилення мобілізації: прямий ефір Новини.LIVE

Сергій Кривонос в ефірі Новини.LIVE

У четвер, 5 жовтня, гостем студії Вечір.LIVE став генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. Він, зокрема, прокоментував масове вручення повісток чоловікам та посилення мобілізації в Україні.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, експерт висловить свою думку щодо проведення виборів президента України під час війни.

Нагадаємо, 5 жовтня російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Попередньо, відомо про 51 загиблу людину, серед яких є діти. Розбір завалів триває.

Пізніше у мережі з'явились перші кадри після обстрілу кафе в Харківській області.

Додамо, за попередніми даними, обстріл було здійснено із застосуванням ракети "Іскандер".