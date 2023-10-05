Массовое вручение повесток и усиление мобилизации: прямой эфир Новини.LIVE

Сергей Кривонос в эфире Новини.LIVE

В четверг, 5 октября, гостем студии Вечір.LIVE стал генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Он прокомментировал массовое вручение повесток мужчинам и усиление мобилизации в Украине.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Кроме этого, эксперт выскажет свое мнение о проведении выборов президента Украины во время войны.

Напомним, 5 октября российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Предварительно известно о 51 погибшем человеке, среди которых есть дети. Разбор завалов продолжается.

Позже в сети появились первые кадры после обстрела кафе Харьковской области.

Добавим, по предварительным данным, обстрел был произведен с применением ракеты "Искандер".