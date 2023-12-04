Ми думали, що РФ зможе захопити Київ за два дні, — прессекретар Білого дому

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Фото: REUTERS

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США вважали нібито Росія зможе захопити Київ за перші два дні на початку повномасштабного вторгнення. Водночас вона наголосила, що українці натомість змогли захистити половину своєї території.

Про це Карін Жан-П'єр розповіла під час щоденного брифінгу Білого дому.

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У США вважали, що РФ швидко захопить Київ

Речниця Карін Жан-П'єр зазначила, що в Білому домі були переконані в тому, що РФ зможе швидко захопити Київ. За її словами, вони давали цій ситуації два дні.

Одночасно вона підкреслила, що понад половину території своєї країни українці змогли оборонити. Вони активно протистоять тиранії та тероризму.

"Важливо, щоб наше керівництво продовжувало допомагати Україні боротися за свою свободу", — додала Жан-П'єр.

Допомога США у війні проти РФ

Нагадаємо, що екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес натякнув, що Україна погано готувалася до великої війни. За його словами, з 2014 року в державі вже мало б бути достатньо артилерійських боєприпасів.

Також ми писали, що журналісти The Washington Post вирішили проаналізувати підготовку ЗСУ до контрнаступу України. За основу вони взяли інтерв'ю з понад 30 українськими, американськими та європейськими посадовцями.

Додамо, що Сполучені штати Америки наростили на 50% фінансування виробництва боєприпасів. Такі дії обумовлені високими темпами витрат американських снарядів в Україні.