Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ми думали, що РФ зможе захопити Київ за два дні, — прессекретар Білого дому arrow

Ми думали, що РФ зможе захопити Київ за два дні, — прессекретар Білого дому

4 грудня 2023 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ми думали, що РФ зможе захопити Київ за два дні, — прессекретар Білого дому
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США вважали нібито Росія зможе захопити Київ за перші два дні на початку повномасштабного вторгнення. Водночас вона наголосила, що українці натомість змогли захистити половину своєї території.

Про це Карін Жан-П'єр розповіла під час щоденного брифінгу Білого дому.

Читайте також:

У США вважали, що РФ швидко захопить Київ

Речниця Карін Жан-П'єр зазначила, що в Білому домі були переконані в тому, що РФ зможе швидко захопити Київ. За її словами, вони давали цій ситуації два дні.

Одночасно вона підкреслила, що понад половину території своєї країни українці змогли оборонити. Вони активно протистоять тиранії та тероризму.

"Важливо, щоб наше керівництво продовжувало допомагати Україні боротися за свою свободу", — додала Жан-П'єр.

Допомога США у війні проти РФ

Нагадаємо, що екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес натякнув, що Україна погано готувалася до великої війни. За його словами, з 2014 року в державі вже мало б бути достатньо артилерійських боєприпасів.

Також ми писали, що журналісти The Washington Post вирішили проаналізувати підготовку ЗСУ до контрнаступу України. За основу вони взяли інтерв'ю з понад 30 українськими, американськими та європейськими посадовцями.

Додамо, що Сполучені штати Америки наростили на 50% фінансування виробництва боєприпасів. Такі дії обумовлені високими темпами витрат американських снарядів в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі