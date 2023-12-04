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Мы думали, что РФ сможет захватить Киев за два дня, — пресс-секретарь Белого дома

4 декабря 2023 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мы думали, что РФ сможет захватить Киев за два дня, — пресс-секретарь Белого дома
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считали якобы Россия сможет захватить Киев за первые два дня в начале полномасштабного вторжения. В то же время она подчеркнула, что украинцы смогли защитить половину своей территории.

Об этом Карин Жан-Пьер рассказала во время ежедневного брифинга Белого дома.

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В США считали, что РФ быстро захватит Киев

Представительница Карин Жан-Пьер отметила, что в Белом доме были убеждены в том, что РФ сможет быстро захватить Киев. По ее словам, они давали этой ситуации два дня.

В то же время она подчеркнула, что более половины территории своей страны украинцы смогли оборонить. Они активно противостоят тирании и терроризму.

"Важно, чтобы наше руководство продолжало помогать Украине бороться за свою свободу", — добавила Жан-Пьер.

Помощь США в войне против РФ

Напомним, что экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес намекнул, что Украина плохо готовилась к большой войне. По его словам, с 2014 года в государстве уже должно быть достаточно артиллерийских боеприпасов.

Также мы писали, что журналисты The Washington Post решили проанализировать подготовку ВСУ к контрнаступлению Украины. За основу они взяли интервью с более чем 30 украинскими, американскими и европейскими чиновниками.

Добавим, что Соединенные штаты Америки нарастили на 50% финансирования производства боеприпасов. Такие действия обусловлены высокими темпами расхода американских снарядов в Украине.

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