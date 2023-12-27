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Мінометники Азову зупиняють росіян у Кремінському лісі — відео

27 грудня 2023 12:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мінометники Азову зупиняють росіян у Кремінському лісі — відео
Українські мінометники. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Кремінському лісі росіяни несуть значні втрати у боях, але це не зупиняє їхніх штурмів. Там зупиняють ворога мінометники однієї з бригад Нацгвардії "Азов".

Відповідні кадри показав голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Так, за словами Лисогора, у Кремінському лісі росіян зупиняють мінометники 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України "Азов".

На кадрах українські захисники показали пуски мін по ворогу. Відстрілявшись, вони ховаються у бліндаж в очікуванні нових цілей. Наразі працюють в основному по ворожих окопах. 

Вони розповіли, що у лісі вести бої важче, аніж у передмісті та посадках.

Про інтенсивність боїв на цьому напрямку свідчить насамперед і сама місцевість — між повалених та випалених дерев вирви від ворожих обстрілів.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що збройну агресію Росії на території України може припинити збільшення втрат в особовому складі її армії. Однак до цього часу влада РФ не надто зважала на кількість полеглих російських бійців у боях в Україні.

Також ми писали, Залужний назвав кількість мобілізованих, яких потрібно залучити до служби найближчим часом. За його словами, це 500 тисяч новобранців. Він прокоментував таке рішення та пояснив, навіщо війську така кількість людей.

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