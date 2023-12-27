Минометчики Азова останавливают россиян в Кременском лесу — видео

Украинские минометчики. Фото: скриншот с видео

В Кременском лесу россияне несут значительные потери в боях, но это не останавливает их штурмов. Там останавливают врага минометчики одной из бригад Нацгвардии "Азов".

Соответствующие кадры показал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Бои в Кременском лесу

Так, по словам Лысогора, в Кременском лесу россиян останавливают минометчики 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов".

На кадрах украинские защитники показали пуски мин по врагу. Отстрелявшись, они прячутся в блиндаж в ожидании новых целей. Сейчас работают в основном по вражеским окопам.

Они рассказали, что в лесу вести бои труднее, чем в пригородах и посадках.

Об интенсивности боев на этом направлении свидетельствует прежде всего и сама местность — между поваленными и выжженными деревьями воронки от вражеских обстрелов.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооруженная агрессия России на территории Украины может прекратить увеличение потерь в личном составе ее армии. Однако до сих пор власти РФ не слишком учитывали количество павших российских бойцов в боях в Украине.

Также мы писали, что Залужный назвал количество мобилизованных, которых нужно привлечь в службу в ближайшее время. По его словам, это 500 тысяч новобранцев. Он прокомментировал такое решение и объяснил, зачем войску такое количество людей.