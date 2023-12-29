МВС України назвало точну кількість жертв ранкового обстрілу

ДСНС ліквідують наслідки обстрілу України 29 грудня. Фото: Pavlo Petrov

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко назвав точну кількість загиблих та поранених після ранкового обстрілу. За його словами, внаслідок обстрілу українських міст є 30 загиблих та понад 160 поранених.

Про це Клименко повідомив у соцмережах.

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"На цей час відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України", — говорить він.

Міністр також зазначив, що 29 грудня було врятовано 53 особи, включаючи вісьмох, витягнутих з-під уламків. Це стало можливим завдяки зусиллям Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Клименко висловив подяку всім, хто брав участь у рятувальних операціях та надавав допомогу постраждалим цього важкого дня.

Співробітники ДСНС. Фото:

Pavlo Petrov

Співробітники ДСНС. Фото:

Pavlo Petrov

Співробітники ДСНС. Фото:

Pavlo Petrov

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія обстрілювала Україну зі всіх наявних озброєнь, крім крилатих ракет "Калібр". Метою окупантів була абсолютно вся територія нашої держави.

Також жертви були в Києві, Одесі та Дніпрі, де одна з ракет потрапила до пологового будинку. Від вибухів постраждала і Сміла Черкаської області: через атаку відомо про вісім постраждалих людей, зокрема дитину.