МВС України назвало точну кількість жертв ранкового обстрілу
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко назвав точну кількість загиблих та поранених після ранкового обстрілу. За його словами, внаслідок обстрілу українських міст є 30 загиблих та понад 160 поранених.
Про це Клименко повідомив у соцмережах.
Обстріл України 29 грудня — деталі
"На цей час відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України", — говорить він.
Міністр також зазначив, що 29 грудня було врятовано 53 особи, включаючи вісьмох, витягнутих з-під уламків. Це стало можливим завдяки зусиллям Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Клименко висловив подяку всім, хто брав участь у рятувальних операціях та надавав допомогу постраждалим цього важкого дня.
Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія обстрілювала Україну зі всіх наявних озброєнь, крім крилатих ракет "Калібр". Метою окупантів була абсолютно вся територія нашої держави.
Також жертви були в Києві, Одесі та Дніпрі, де одна з ракет потрапила до пологового будинку. Від вибухів постраждала і Сміла Черкаської області: через атаку відомо про вісім постраждалих людей, зокрема дитину.
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