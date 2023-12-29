МВД Украины назвало точное количество жертв утреннего обстрела

ГСЧС ликвидируют последствия обстрела Украины 29 декабря. Фото: Pavlo Petrov

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал точное количество погибших и раненых после утреннего обстрела. По его словам, в результате обстрела украинских городов есть 30 погибших и более 160 раненых.

Об этом Клименко сообщил в соцсетях.

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"На данный момент известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины", — говорит он.

Министр также отметил, что 29 декабря было спасено 53 человека, включая восьмерых, извлеченных из-под обломков. Это стало возможно благодаря усилиям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Клименко выразил благодарность всем, кто участвовал в спасательных операциях и оказывал помощь пострадавшим в этот трудный день.

Сотрудники ГСЧС. Фото:

Pavlo Petrov

Сотрудники ГСЧС. Фото:

Pavlo Petrov

Сотрудники ГСЧС. Фото:

Pavlo Petrov

Напомним, что сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся только вооружений, кроме крылатых ракет "Калибр". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Также жертвы были в Киеве, Одессе и Днепре, где одна из ракет попала в роддом. От взрывов пострадала и Смела Черкасской области: из-за атаки известно о восьми пострадавших людях, в том числе — ребенке.