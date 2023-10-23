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На Бахмутському напрямку росіянам постійно везуть підкріплення, — Жорін

23 жовтня 2023 14:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Бахмутському напрямку росіянам постійно везуть підкріплення, — Жорін
Російські військові. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Бахмутському напрямку, що у Донецькій області, ситуація залишається напруженою. Зокрема, там цілодобово тривають бої, адже, росіянам постійно підвозять підкріплення — особовий склад та техніку. 

Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів в ефірі телемарафону.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

За словами Жоріна, попри те, що росіяни зазнають суттєвих втрат на даній ділянці фронту, вони все одно не припиняють атакувати. Успіху загарбники не мають, ЗСУ дають їм гідну відсіч. 

"На Бахмутському напрямку, можемо сказати, що ні вдень, ні вночі бої не вщухають. Не дивлячись на те, що в нещодавніх боях ворог зазнав дуже суттєвих втрат, однак станом на сьогодні є намагання ворога хоч і локально, але атакувати. Пов'язано це з тим, що їм постійно підвозять підкріплення. В першу чергу, у вигляді особового складу та техніки. Успіху вони не мають. Але не дивлячись на свої втрати, спроби атак на наші позиції теж є", — каже військовий. 

Жорін додає, що на південь від Бахмута з українськими військовими воюють десантники РФ. 

"Безпосередньо навпроти нас зараз найбільш ефективними є підрозділи десантників, яких сюди перекинули. Саме вони намагаються атакувати. Йдеться про південь від Бахмута, де ворог зазнав суттєвих втрат і втратив стратегічні точки", — каже Жорін. 

Нагадаємо, загарбники, попри великі втрати, продовжують перекидати свої війська на Авдіївський напрямок. Військові оглядачі кажуть, що Росія не планує припиняти операції на цьому напрямку.

Додамо, що російські окупанти кидають у бій під Авдіївкою техніку 90-річної давнини. Ворожа піхота використовує у війні в Україні "полуторку". Йдеться про машини ГАЗ-АА, що випускалися в СРСР ще у 1930-х роках.

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