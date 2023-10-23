РФ не зважає на великі втрати і перекидає додаткові сили під Авдіївку, — ISW

Президент Росії Володимир Путін та начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Фото: REUTERS

Загарбники, попри великі втрати, продовжують перекидати свої війська на Авдіївський напрямок. Військові оглядачі кажуть, що Росія не планує припиняти операції на цьому напрямку.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Шалені втрати РФ під Авдіївкою

У звіті розповіли, що російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок для підтримки наступальних зусиль попри значні втрати. Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські військові перекидають особовий склад з території Росії безпосередньо на Авдіївський напрямок для компенсації втрат особового складу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування нещодавно перекинуло кілька російських полків у складі мобілізованих на Авдіївський напрямок, що свідчить про те, що Росія, швидше за все, не планує припиняти операції на цьому напрямку. Він також додав, що російські військові також перекинули частини 57 мотострілецького полку 6 мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу Західного військового округу в район Спартак — Яківка — Мінерале — Каштанове (4 км на південь-5 км на південний схід від Авдіївки).

Як просувається наступ РФ в Авдіївці

Кілька російських "воєнкорів" стверджують, що 22 жовтня на Авдіївському напрямку не відбулося значних змін. Ймовірно, окупанти знову взяли паузу після невдалого великого наступу, який призвів до значних втрат.

Попри те, що російські мілблогери стверджують, що загарбники "контролюють Авдіївку і відбивають атаки ЗСУ", інші заявляють, що на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріпрайонами з обох боків важко вести маневрену війну. Інші зазначають, що українські безпілотники та інша високоточна зброя зробили бронетехніку все більш вразливою та ускладнили наземні атаки. Водночас російські війська відчувають труднощі з подоланням українських мінних полів поблизу Авдіївки і не можуть повністю знищити українську матеріально-технічну базу, дозволяючи українському командуванню швидко перекидати особовий склад у критичні райони.

"Російські джерела раніше стверджували, що українські оборонні укріплення становлять серйозну проблему для просування росіян навколо Авдіївки. Ці виклики дуже схожі на ті, з якими зіткнулися українські сили на півдні України в перші тижні українського контрнаступу, що триває в червні 2023 року. Однак ще належить побачити, чи матимуть російські сили можливості та гнучкість, щоб певним чином адаптуватися, як українські сили зробили після перших невдач у червні 2023 року", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, що в інституті вивчення війни зазначили, що 20 жовтня російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед. Російське військове командування залишається відданим наступальним операціям у цьому районі, попри значні втрати техніки та особового складу.

Додамо, що російські окупанти кидають у бій під Авдіївкою техніку 90-річної давнини. Ворожа піхота використовує у війні в Україні "полуторку". Йдеться про машини ГАЗ-АА, що випускалися в СРСР ще у 1930-х роках.

Окрім того, у розвідці Британії заявили, що під час атак на Авдіївку у росіян зросли втрати на 90%.