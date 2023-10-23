РФ не учитывает на большие потери и опрокидывает дополнительные силы под Авдеевку, — ISW

Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото: REUTERS

Захватчики, несмотря на большие потери, продолжают опрокидывать свои войска на Авдеевское направление. Военные обозреватели говорят, что Россия не планирует прекращать операции в этом направлении.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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В отчете рассказали, что российские войска продолжают опрокидывать личный состав на Авдеевское направление для поддержки наступательных усилий, несмотря на значительные потери. Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские военные перебрасывают личный состав с территории России непосредственно на Авдеевское направление для компенсации потерь личного состава.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское военное командование недавно перебросило несколько российских полков в составе мобилизованных на Авдеевское направление, что говорит о том, что Россия, скорее всего, не планирует прекращать операции на этом направлении. Он также добавил, что российские военные также опрокинули части 57 мотострелкового полка 6 мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса Западного военного округа в район Спартак — Яковка — Минерале — Каштаново (4 км к югу-5 км к юго-востоку от Авдеевки).

Как продвигается наступление РФ в Авдеевке

Несколько российских "военкоров" утверждают, что 22 октября на Авдеевском направлении не произошло значительных изменений. Вероятно, оккупанты снова взяли паузу после неудачного большого наступления, которое привело к значительным потерям.

Несмотря на то, что российские милблогеры утверждают, что захватчики "контролируют Авдеевку и отбивают атаки ВСУ", другие заявляют, что на статической линии фронта с большим количеством личного состава и укрепрайонами по обе стороны трудно вести маневренную войну. Другие отмечают, что украинские беспилотники и другое высокоточное оружие сделали бронетехнику все более уязвимой и усложнили наземные атаки. В то же время, российские войска испытывают трудности с преодолением украинских минных полей вблизи Авдеевки и не могут полностью уничтожить украинскую материально-техническую базу, позволяя украинскому командованию быстро перебрасывать личный состав в критические районы.

"Российские источники ранее утверждали, что украинские оборонные укрепления представляют серьезную проблему для продвижения россиян вокруг Авдеевки. Эти вызовы очень похожи на те, с которыми столкнулись украинские силы на юге Украины в первые недели продолжающегося в июне 2023 года украинского контрнаступления. Однако еще предстоит увидеть, будут ли у российских сил возможности и гибкость, чтобы определенным образом адаптироваться, как украинские силы сделали после первых неудач в июне 2023 года", — говорится в отчете ISW.

Напомним, что в институте изучения войны отметили, что 20 октября российские войска возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед. Российское военное командование остается преданным наступательным операциям в этом районе, несмотря на значительные потери техники и личного состава.

Добавим, что российские оккупанты бросают в бой под Авдеевкой технику 90-летней давности. Вражеская пехота использует в войне в Украине "полуторку". Речь идет о выпускавшихся в СССР машинах ГАЗ-АА еще в 1930-х годах.

Кроме того, в разведке Британии заявили, что во время атак на Авдеевку у россиян выросли потери на 90%.