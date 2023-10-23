На Бахмутском направлении россиянам постоянно везут подкрепление, — Жорин

Российские военные. Фото: росСМИ

На Бахмутском направлении в Донецкой области ситуация остается напряженной. В частности, там круглосуточно продолжаются бои, ведь россиянам постоянно подвозят подкрепления — личный состав и технику.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал в эфире телемарафона.

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Ситуация на Бахмутском направлении

По словам Жорина, несмотря на то, что россияне несут существенные потери на данном участке фронта, они все равно не прекращают атаковать. Удачи захватчики не имеют, ВСУ дают им достойный отпор.

"На Бахмутском направлении, можем сказать, что ни днем, ни ночью бои не утихают. Несмотря на то, что в недавних боях враг понес очень существенные потери, однако по состоянию на сегодняшний день есть попытки врага хоть и локально, но атаковать. Связано это с тем, что им постоянно подвозят подкрепления. В первую очередь, в виде личного состава и техники. Успеха у них нет. Но несмотря на свои потери, попытки атак на наши позиции тоже есть", — говорит военный.

Жорин добавляет, что к югу от Бахмута с украинскими военными воюют десантники РФ.

"Непосредственно напротив нас сейчас наиболее эффективны подразделения десантников, которых сюда перебросили. Именно они пытаются атаковать. Речь идет о юге от Бахмута, где враг понес существенные потери и потерял стратегические точки", — говорит Жорин.

Напомним, захватчики, несмотря на большие потери, продолжают перебрасывать свои войска на Авдеевское направление. Военные обозреватели говорят, что Россия не планирует прекращать сделки в этом направлении.

Добавим, что российские оккупанты бросают в бой под Авдеевкой технику 90-летней давности. Вражеская пехота использует в войне в Украине "полуторку". Речь идет о выпускавшихся в СССР машинах ГАЗ-АА еще в 1930-х годах.