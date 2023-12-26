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На борту знищеного ВДК "Новочеркаськ" був командир корабля, — росЗМІ

26 грудня 2023 19:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На борту знищеного ВДК "Новочеркаськ" був командир корабля, — росЗМІ
ВДК "Новочеркаськ" входить в бухту Севастополя. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає. 

Про це повідомляють росЗМІ

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Як повідомили виданню "Агентство" дружини моряків, всі члени екіпажу знищеного корабля "живі та здорові". Одна з них — дружина старшого офіцера корабля, капітан-лейтенанта Євгена Івашова, яка без подробиць заявила, що її чоловік почувається "відносно нормально".

На борту знищеного ВДК "Новочеркаськ" був командир корабля, — росЗМІ
Євген Івашов (крайній ліворуч) та командир корабля Микола Степаненко (крайній ліворуч). Джерело: росЗМІ

Також журналісти вийшли на зв'язок з дружиною командира "Новочеркаська", Миколи Степаненка. На запитання, чи він перебував під час удару на кораблі, жінка висунула невпевнене припущення, та уточнила, що сьогодні ще не спілкувалася із чоловіком.

Та журналісти таки змогли вийти на самого Степаненка, який заявив, що в момент удару на кораблі людей не було.

"Ніхто не постраждав: все ровно, все чудово", — розповів журналістам Степаненко. 

На борту знищеного ВДК "Новочеркаськ" був командир корабля, — росЗМІ
Джерело: росЗМІ

Також вони змогли поговорити зі старшиною 2 статті Олександром Гоняєвим, але той заявив, що вже не служить на кораблі, та не знає про його знищення.

Журналісти також додають, що, судячи з опублікованого відео моменту детонації корабля, не зрозуміло, чи встиг екіпаж покинути судно.

Нагадаємо, що в окупованому Криму в Феодосії ВПС України знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", через що росіяни влаштували виття у соцмережах. 

Як пізніше з'ясувалося, на кораблі були іранські дрони-камікадзе Shahed, які, ймовірно і здетонували внаслідок ланцюгової детонації. Водночас кримські гауляйтери розпочали розшук тих, хто опублікував відео знищення корабля. 

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