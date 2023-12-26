На борту уничтоженного БДК "Новочеркасск" был командир корабля, — росСМИ
На борту уничтоженного в Феодосии русского крупного десантного корабля "Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодняшний день связи с ним до сих пор нет.
Об этом сообщают росСМИ.
На борту "Новочеркасска" могли быть люди
Как сообщили "Агентству" жены моряков, все члены экипажа уничтоженного корабля "живы и здоровы". Одна из них — жена старшего офицера корабля, капитан-лейтенанта Евгения Ивашева, которая без подробностей заявила, что ее муж чувствует себя "относительно нормально".
Также журналисты вышли на связь с женой командира "Новочеркасска" Николая Степаненко. На вопрос, находился ли он во время удара на корабле, женщина выдвинула неуверенное предположение, и уточнила, что сегодня еще не общалась с мужем.
Однако журналисты смогли выйти на самого Степаненко, который заявил, что в момент удара на корабле людей не было.
"Никто не пострадал, все ровно, все отлично", — рассказал журналистам Степаненко.
Также они смогли поговорить со старшиной 2 статьи Александром Гоняевым, но тот заявил, что уже не служит на корабле, и не знает о его уничтожении.
Журналисты также добавляют, что, судя по опубликованному видео момента детонации корабля, непонятно, успел ли экипаж покинуть судно.
Напомним, что в оккупированном Крыму в Феодосии ВВС Украины уничтожили российский большой десантный корабль "Новочеркасск", из-за чего россияне устроили вой в соцсетях.
Как позже выяснилось, на корабле были иранские дроны-камикадзе Shahed, которые, вероятно, и детонировали в результате цепной детонации. В то же время крымские гауляйтеры приступили к розыску тех, кто опубликовал видео уничтожения корабля.
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