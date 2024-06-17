У Генштабі ЗСУ назвали напрямки фронту, де найскладніша ситуація

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

По всій лінії фронту зросла кількість бойових зіткнень. Загалом зафіксовано було 89. Найбільше боїв станом на вечір, 17 червня, відбулося на Покровському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

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Ситуація на фронті

На Харківському напрямку триває три боєзіткнення у районі Вовчанська. Загалом протягом доби там та біля Липців зафіксовано дев’ять ворожих атак. За попередньою інформацією, загарбники сьогодні втратили 111 солдатів. До того ж бійці ЗСУ знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БпЛА противника.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

"Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 22 штурмових дії російських загарбників. Ще 15 боїв тривають. Ситуація контрольована. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі, — на цей час відомо про 290 мертвих та поранених окупантів. Підрахунок триває", — йдеться у зведенні.

До того ж, п'ять разів за добу окупанти намагалися атакувати українські на позиції на Времівському напрямку. Наразі тривають бої поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного.

На решті напрямків фронту — без особливих змін.

У Генштабі наголосили, що підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України, завдають окупантам вогневого ураження та виснажують їх наступальний потенціал по всій лінії фронту.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Збройних силах України попросили інформаційної тиші щодо ситуації у районі Серебрянського лісу поблизу Кремінної Луганської області. Однією з головних причин називають міркування безпеки.

Також бійці Третьої штурмової бригади продовжують ефектно ліквідовувати російських окупантів та їх військову техніку. Вони показали нічне полювання на логістику ворога.