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На фронті різко зросла кількість бойових зіткнень — зведення Генштабу

17 червня 2024 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі ЗСУ назвали напрямки фронту, де найскладніша ситуація
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

По всій лінії фронту зросла кількість бойових зіткнень. Загалом зафіксовано було 89. Найбільше боїв станом на вечір, 17 червня, відбулося на Покровському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

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Ситуація на фронті

На Харківському напрямку триває три боєзіткнення у районі Вовчанська. Загалом протягом доби там та біля Липців зафіксовано дев’ять ворожих атак. За попередньою інформацією, загарбники сьогодні втратили 111 солдатів. До того ж бійці ЗСУ знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БпЛА противника.

Українська військова техніка на фронті
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

"Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 22 штурмових дії російських загарбників. Ще 15 боїв тривають. Ситуація контрольована. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі, — на цей час відомо про 290 мертвих та поранених окупантів. Підрахунок триває", — йдеться у зведенні.

До того ж, п'ять разів за добу окупанти намагалися атакувати українські на позиції на Времівському напрямку. Наразі тривають бої поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного.

На решті напрямків фронту — без особливих змін.

У Генштабі наголосили, що підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України, завдають окупантам вогневого ураження та виснажують їх наступальний потенціал по всій лінії фронту.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Збройних силах України попросили інформаційної тиші щодо ситуації у районі Серебрянського лісу поблизу Кремінної Луганської області. Однією з головних причин називають міркування безпеки.

Також бійці Третьої штурмової бригади продовжують ефектно ліквідовувати російських окупантів та їх військову техніку. Вони показали нічне полювання на логістику ворога.

Україна
окупанти
Генштаб ЗСУ
українці
війна
військова техніка
ЗСУ

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