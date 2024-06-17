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На фронте резко возросло количество боевых столкновений — сводка Генштаба

17 июня 2024 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе ВСУ назвали направления фронта, где самая сложная ситуация
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По всей линии фронта возросло количество боевых столкновений. Всего было зафиксировано 89. Больше всего боев по состоянию на вечер, 17 июня, произошло на Покровском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

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Ситуация на фронте

На Харьковском направлении продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска. Всего в течение суток там и у Липцов зафиксировано девять вражеских атак. По предварительной информации, захватчики сегодня потеряли 111 солдат. К тому же бойцы ВСУ уничтожили танк, боевую бронированную машину и 23 БпЛА противника.

Украинская военная техника на фронте
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

"Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 37 боевых столкновений. Силы обороны Украины успешно отбили 22 штурмовых действия российских захватчиков. Еще 15 боев продолжаются. Ситуация контролируется. Враг несет значительные потери, особенно в живой силе, — в настоящее время известно о 290 мертвых и раненых оккупантов. Подсчет продолжается", — говорится в сводке.

К тому же, пять раз за сутки оккупанты пытались атаковать украинские позиции на Времовском направлении. Сейчас продолжаются бои вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного.

На остальных направлениях фронта — без особых изменений.

В Генштабе отметили, что подразделения Сил обороны мужественно сдерживают вражеские попытки продвижения в глубину территории Украины, наносят оккупантам огневое поражение и истощают их наступательный потенциал по всей линии фронта.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Вооруженных силах Украины попросили информационной тишины по ситуации в районе Серебрянского леса вблизи Кременной Луганской области. Одной из главных причин называют соображение безопасности.

Также бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают эффектно ликвидировать российских оккупантов и их военную технику. Они показали ночную охоту на логистику врага.

Украина
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