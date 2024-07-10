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На Харківщині біля військового вибухнула граната — бійці показали відео бою

10 липня 2024 15:57
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Улинець Юлія
редактор
Бої на Харківщині — біля українського бійця вибухнула граната
Українські військові. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На Харківщині граната вибухнула прямо біля українського військового. Йому надали необхідну медичну допомогу, стан бійця стабілізувався.

Відео бою опублікували воїни Третьої окремої штурмової бригади у середу, 10 липня.

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Інцидент трапився у розпал бою з окупантами

У розпал ближнього бою проти загарбників бійці Третьої штурмової відразу прийшли на поміч штурмовику. Йому швидко надали першу медичну допомогу, затампонували і наклали турнікет.

"Він вже передає привіт з окопів підписникам. А ми продовжуємо відбивати атаки окупантів на напрямку бригади в режимі нон-стоп. Кадри з GoPro від бійця Гаріка і його 3-ї роти 1-го штурмбату", — пишуть військові.

Нагадаємо, бійці тактичного з'єднання Сухопутних військ ЗСУ Третьої штурмової бригади від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну від загарбників. Для цього всі військові проходять тренування на полігонах.

Раніше дівчина-штурмовик з 3-ї ОШБр показала відео з окопів. На ньому видно, як бійці відстрілюють ворога, надають допомогу пораненим та перечікують обстріли під постійною загрозою ворожих дронів.

Також ми писали, що захисники Третьої окремої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині у травні. 

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