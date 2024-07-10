Бои в Харьковской области — возле украинского бойца взорвалась граната

Украинские военные. Фото: Reuters

В Харьковской области граната взорвалась прямо возле украинского военного. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, состояние бойца стабилизировалось.

Видео боя опубликовали воины Третьей отдельной штурмовой бригады в среду, 10 июля.

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В разгар ближнего боя против захватчиков бойцы Третьей штурмовой сразу пришли на помощь штурмовику. Ему быстро предоставили первую медицинскую помощь, затампонировали и наложили турникет.

"Он уже передает привет из окопов подписчикам. А мы продолжаем отбивать атаки оккупантов на направлении бригады в режиме нон-стоп. Кадры из GoPro от бойца Гарика и его 3-й роты 1-го штурмбата", — пишут военные.

Напомним, бойцы тактического соединения Сухопутных войск ВСУ Третьей штурмовой бригады с начала полномасштабного вторжения защищают Украину от захватчиков. Для этого все военные проходят тренировки на полигонах.

Ранее девушка-штурмовик из 3-й ОШБр показала видео из окопов. На нем видно, как бойцы отстреливают врага, оказывают помощь раненым и ожидают обстрелов под постоянной угрозой вражеских дронов.

Также мы писали, что защитники Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов в Харьковской области в мае.