На Полтавщині пролунали вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі

У Полтавській області місцеві жителі повідомляють про вибухи. Їх було чути саме у місті Миргород.

Про це пишуть місцеві пабліки.

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Що відомо

За інформацією місцевих мешканців, у місті було чути декілька вибухів.

Скриншот листування у місцевому чаті

Що каже місцева влада

Своєю чергою голова Полтавської ОВА Філіп Пронін раніше закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

Скриншот допису

У Полтавській ОВА повідомили, що росіяни не влучили у цивільну або критичну інфраструктурі регіону. Наразі інформації щодо постраждалих немає.

Скриншот допису

Зазначимо, що сьогодні вдень, 11 жовтня, в деяких областях України вдруге оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, близько опівночі 7 жовтня у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку ворога.