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На Полтавщині пролунали вибухи

11 жовтня 2023 14:08
оновлено: 14:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Полтавщині пролунали вибухи
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Полтавській області місцеві жителі повідомляють про вибухи. Їх було чути саме у місті Миргород.

Про це пишуть місцеві пабліки.

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Що відомо

За інформацією місцевих мешканців, у місті було чути декілька вибухів. 

вибухи на Полтавщині
Скриншот листування у місцевому чаті

Що каже місцева влада

Своєю чергою голова Полтавської ОВА Філіп Пронін раніше закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

вибухи на Полтавщині
Скриншот допису

У Полтавській ОВА повідомили, що росіяни не влучили у цивільну або критичну інфраструктурі регіону. Наразі інформації щодо постраждалих немає.

вибухи на Полтавщині
Скриншот допису

Зазначимо, що сьогодні вдень, 11 жовтня, в деяких областях України вдруге оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, близько опівночі 7 жовтня у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку ворога.

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