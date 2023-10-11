На Полтавщині пролунали вибухи
У Полтавській області місцеві жителі повідомляють про вибухи. Їх було чути саме у місті Миргород.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Що відомо
За інформацією місцевих мешканців, у місті було чути декілька вибухів.
Що каже місцева влада
Своєю чергою голова Полтавської ОВА Філіп Пронін раніше закликав жителів регіону перебувати в укриттях.
У Полтавській ОВА повідомили, що росіяни не влучили у цивільну або критичну інфраструктурі регіону. Наразі інформації щодо постраждалих немає.
Зазначимо, що сьогодні вдень, 11 жовтня, в деяких областях України вдруге оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про ракетну небезпеку.
Нагадаємо, близько опівночі 7 жовтня у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку ворога.