В Полтавской области раздались взрывы
В Полтавской области местные жители сообщают о взрывах. Их было слышно именно в городе Миргород.
Об этом пишут местные паблики.
Что известно
По информации местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов.
Что говорят местные власти
В свою очередь глава Полтавской ОВА Филипп Пронин ранее призвал жителей региона находиться в укрытиях.
В Полтавской ОВА сообщили, что россияне не попали по гражданской или критической инфраструктуре региона. Сейчас информации о пострадавших нет.
Отметим, что сегодня днем, 11 октября, в некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности.
Напомним, около полуночи 7 октября в Миргороде Полтавской области раздался взрыв. Воздушные Силы Украины предупреждали о возможной атаке врага.