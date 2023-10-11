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В Полтавской области раздались взрывы

11 октября 2023 14:08
обновлено: 14:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Полтавской области раздались взрывы
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Полтавской области местные жители сообщают о взрывах. Их было слышно именно в городе Миргород.

Об этом пишут местные паблики.

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Что известно

По информации местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов.

взрывы на Полтавщине
Скриншот переписки в местном чате

Что говорят местные власти

В свою очередь глава Полтавской ОВА Филипп Пронин ранее призвал жителей региона находиться в укрытиях.

взрывы на Полтавщине
Скриншот сообщения

В Полтавской ОВА сообщили, что россияне не попали по гражданской или критической инфраструктуре региона. Сейчас информации о пострадавших нет.

вибухи на Полтавщині
Скриншот сообщения

Отметим, что сегодня днем, 11 октября, в некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности.

Напомним, около полуночи 7 октября в Миргороде Полтавской области раздался взрыв. Воздушные Силы Украины предупреждали о возможной атаке врага.

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