В Полтавской области раздались взрывы

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети

В Полтавской области местные жители сообщают о взрывах. Их было слышно именно в городе Миргород.

Об этом пишут местные паблики.

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Что известно

По информации местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов.

Скриншот переписки в местном чате

Что говорят местные власти

В свою очередь глава Полтавской ОВА Филипп Пронин ранее призвал жителей региона находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения

В Полтавской ОВА сообщили, что россияне не попали по гражданской или критической инфраструктуре региона. Сейчас информации о пострадавших нет.

Скриншот сообщения

Отметим, что сегодня днем, 11 октября, в некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о ракетной опасности.

Напомним, около полуночи 7 октября в Миргороде Полтавской области раздался взрыв. Воздушные Силы Украины предупреждали о возможной атаке врага.