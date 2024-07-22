Війна в Україні - на аеродромі РФ Оленья збільшилась кількість літаків

Російський літак Ту-95МС. Фото: wikipedia

Наразі на російській авіабазі "Оленья" перебуває рекордна кількість літаків. Ймовірно, окупанти готуються до масованого удару по Україні.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Tracking у понеділок, 22 липня.

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Повідомляється, що станом на 20 липня 2024 року на авіабазі перебували:

14 бортів Ту-95МС,

13 бортів Ту-22М3.



Російські літаки на авіабазі "Оленья". Фото: t.me/the_first_online

Російські літаки на авіабазі "Оленья". Фото: t.me/the_first_online

Російські літаки на авіабазі "Оленья". Фото: t.me/the_first_online 1 / 3

"Споряджені Ту-95МС ймовірно 1, 3, 5, 6, 12, 14, вони змінювали місце розташування в період зарядки Х-101 з 14.07 по 18.07. На "Оленья" РФ зібрала борти з трьох різних авіабаз, а саме: "Оленья/Енгельс-2/Українка"", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, там додали, що 14 бортів Ту-95МС на даній авіабазі — рекордна кількість для "Оленья", адже зазвичай там базується зазвичай 10-12 літаків.

Моніторинговий проєкт припускає, що окупанти хочуть завдати масованого удару по Україні. Однак, за їхніми даними, зі зміною тактики ракетних ударів ворога важко сказати коли борти здійснять бойовий виліт. Втім мінімум шість бортів Ту-95МС готові до застосування.

Нагадаємо, Росія створює недоукомплектовані підрозділи з резерву та одразу відправляє на фронт. За даними ISW, їх можуть ввести в бій у разі розвитку українського контрнаступу на Авдіївському напрямку або російського — на Торецькому.

Крім того, в Росії змушують поранених окупантів повертатися на фронт замість лікування. На полі бою навіть можна побачити загарбників з милицями.