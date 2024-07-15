Поранених окупантів змушують здійснювати штурми в Україні

Поранені російські окупанти. Фото: росЗМІ

Росія змушує своїх поранених військових повертатися на війну в Україну. На полі бою навіть можна побачити окупанта з милицями.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Українські військові розповіли, що використання російським керівництвом в боях своїх поранених є нормальною практикою. Захисники також взяли в полон окупантів, які у попередніх атаках дістали поранення. Перед відправленням на фронт їм надали лише мінімальну медичну допомогу.

Також зафіксовано, що деякі російські солдати виходили на поле бою на милицях. Інші поранені загарбники зняли відео, звертаючись до свого начальства із проханням надати належне медичне лікування. В одному з таких звернень двоє росіян з видимими пораненнями скаржилися, що їх командир відправив штурмувати будівлі і надавав їм лише мінімальну медичну допомогу з їхніх власних аптечок.

Ще один окупант, який опинився в українському полоні, керував бронемашиною із закривавленими ганчірками на пораненому оці.

"Тактика показує очевидну зневагу до піхоти, оскільки командири кидають тисячі людей на передову в повільному та виснажливому літньому наступі", — пишуть журналісти.

Штурмові загони загарбників складаються з піхотинців, в’язнів і поранених. Багато хто з них просто прикриває наступну хвилю солдатів. Як живий щит використовує Росія й українських полонених.

Український боєць із позивним "Хантер" розповів про випадки, коли російських солдатів "просто залишають на позиціях помирати".

"Це поширена ситуація, коли в полон потрапляють поранені російські військові. За їхніми словами, вони були кинуті напризволяще без їжі та води помирати власними товаришами", — сказав він.

Нагадаємо, за останню добу українські військові ліквідували понад тисячу російських окупантів. Також вдалося знищити велику кількість техніки противника.

Раніше стало відомо, що російське військове командування залучило до війни в Україні недостатньо оснащені підрозділи. Спочатку вони призначалися для виконання функцій оперативного резерву, ймовірно через обмеження російської оборонно-промислової бази або зусилля, які були спрямовані на посилення бойових дій.