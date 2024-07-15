Раненых оккупантов заставляют осуществлять штурмы в Украине

Раненые российские оккупанты. Фото: росСМИ

Россия вынуждает своих раненых военных возвращаться на войну в Украину. На поле боя даже можно увидеть оккупанта с костылями.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Украинские военные рассказали, что использование российским руководством в боях своих раненых является нормальной практикой. Защитники также взяли в плен оккупантов, которые в предыдущих атаках получили ранения. Перед отправкой на фронт им оказали лишь минимальную медицинскую помощь.

Также зафиксировано, что некоторые российские солдаты выходили на поле боя на костылях. Другие раненые захватчики сняли видео, обращаясь к своему начальству с просьбой предоставить медицинское лечение. В одном из таких обращений двое россиян с видимыми ранениями жаловались, что их командир отправил штурмовать здания и оказывал им лишь минимальную помощь из их собственных аптечек.

Еще один оккупант, оказавшийся в украинском плену, руководил бронемашиной с окровавленными тряпками на раненом глазу.

"Тактика показывает очевидное пренебрежение к пехоте, поскольку командиры бросают тысячи людей на передовую в медленном и изнурительном летнем наступлении", — пишут журналисты.

Штурмовые отряды захватчиков состоят из пехотинцев, заключенных и раненых. Многие из них просто прикрывают следующую волну солдат. Как живой щит использует Россия и украинских пленных.

Украинский боец с позывным "Хантер" рассказал о случаях, когда российских солдат "просто оставляют на позициях умирать".

"Это распространенная ситуация, когда в плен попадают раненые российские военные. По их словам, они были брошены на произвол судьбы без еды и воды умирать собственными товарищами", — сказал он.

Напомним, за последние сутки украинские военные ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Также удалось уничтожить большое количество техники противника.

Ранее стало известно, что российское военное командование привлекло к войне в Украине недостаточно оснащенные подразделения. Первоначально они предназначались для выполнения функций оперативного резерва, вероятно из-за ограничения российской оборонно-промышленной базы или усилия, направленных на усиление боевых действий.