Вибухи в Криму — пошкоджено військову частину радіоелектронної розвідки РФ

У Криму лунали вибухи — зафіксовано влучання по російській військовій частині
У тимчасово окупованому Криму в ніч на 15 липня лунали вибухи. Ймовірно, під ударом опинилася військова частина російських загарбників.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".
Вибухи в Криму
На Фіоленті постраждала в/ч радіоелектронної розвідки ЧФ Росії. Там є антени, схожі на антени РЛС, а також супутникові антени.
За словами місцевих, вибухи були прямо над їхніми будинками і точно був приліт у "військову частину з антенами".
Нагадаємо, вибухи в Севастополі, що в тимчасово окупованому українському Криму, пролунали в ніч проти 15 липня. Росіяни перекривали рух на Керченському мості.
Також керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Кримський міст є більш пріоритетною ціллю для знищення, ніж залізниця вздовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря. Ця конструкція має бути зруйнована.
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