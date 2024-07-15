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У Криму лунали вибухи — зафіксовано влучання по російській військовій частині

15 липня 2024 11:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Криму — пошкоджено військову частину радіоелектронної розвідки РФ
Вибух у Криму. Фото: Reuters
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 15 липня лунали вибухи. Ймовірно, під ударом опинилася військова частина російських загарбників.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер". 

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На Фіоленті постраждала в/ч радіоелектронної розвідки ЧФ Росії. Там є антени, схожі на антени РЛС, а також супутникові антени.

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Територія ракетної частини. Фото: t.me/Crimeanwind

За словами місцевих, вибухи були прямо над їхніми будинками і точно був приліт у "військову частину з антенами".

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Територія в/ч радіоелектронної розвідки РФ у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind
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Допис Telegram-каналу "Крымский ветер". Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Севастополі, що в тимчасово окупованому українському Криму, пролунали в ніч проти 15 липня. Росіяни перекривали рух на Керченському мості.

Також керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Кримський міст є більш пріоритетною ціллю для знищення, ніж залізниця вздовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря. Ця конструкція має бути зруйнована.

війна Крим вибух Україна обстріли окупанти

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