Вибухи в Криму — пошкоджено військову частину радіоелектронної розвідки РФ

Вибух у Криму. Фото: Reuters

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 15 липня лунали вибухи. Ймовірно, під ударом опинилася військова частина російських загарбників.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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На Фіоленті постраждала в/ч радіоелектронної розвідки ЧФ Росії. Там є антени, схожі на антени РЛС, а також супутникові антени.

Територія ракетної частини. Фото: t.me/Crimeanwind

За словами місцевих, вибухи були прямо над їхніми будинками і точно був приліт у "військову частину з антенами".

Територія в/ч радіоелектронної розвідки РФ у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Допис Telegram-каналу "Крымский ветер". Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Севастополі, що в тимчасово окупованому українському Криму, пролунали в ніч проти 15 липня. Росіяни перекривали рух на Керченському мості.

Також керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Кримський міст є більш пріоритетною ціллю для знищення, ніж залізниця вздовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря. Ця конструкція має бути зруйнована.