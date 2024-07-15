Взрывы в Крыму — повреждена воинская часть радиоэлектронной разведки РФ

В Крыму раздавались взрывы — зафиксировано попадание по российской воинской части
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 июля раздались взрывы. Вероятно, под ударом оказалась воинская часть российских захватчиков.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
Взрывы в Крыму
На Фиоленте пострадала в/ч радиоэлектронной разведки ЧФ России. Там есть антенны, похожие на антенны РЛС, а также спутниковые антенны.
По словам местных, взрывы были прямо над их домами и точно был прилет в "воинскую часть с антеннами".
Напомним, взрывы в Севастополе во временно оккупированном украинском Крыму прогремели в ночь на 15 июля. Россияне перекрывали движение на Керченском мосту.
Также руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост является более приоритетной целью для уничтожения, чем железная дорога вдоль временно оккупированного побережья Азовского моря. Эта конструкция должна быть разрушена.
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