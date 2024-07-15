Взрывы в Крыму — повреждена воинская часть радиоэлектронной разведки РФ

Взрыв в Крыму. Фото: Reuters

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 июля раздались взрывы. Вероятно, под ударом оказалась воинская часть российских захватчиков.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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На Фиоленте пострадала в/ч радиоэлектронной разведки ЧФ России. Там есть антенны, похожие на антенны РЛС, а также спутниковые антенны.

Территория ракетной части. Фото: t.me/Crimeanwind

По словам местных, взрывы были прямо над их домами и точно был прилет в "воинскую часть с антеннами".

Территория в/ч радиоэлектронной разведки РФ в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

Пост Telegram-канала "Крымский ветер". Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Севастополе во временно оккупированном украинском Крыму прогремели в ночь на 15 июля. Россияне перекрывали движение на Керченском мосту.

Также руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост является более приоритетной целью для уничтожения, чем железная дорога вдоль временно оккупированного побережья Азовского моря. Эта конструкция должна быть разрушена.