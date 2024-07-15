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В Крыму раздавались взрывы — зафиксировано попадание по российской воинской части

15 июля 2024 11:32
Виктория Козырь - редактор
Взрывы в Крыму — повреждена воинская часть радиоэлектронной разведки РФ
Взрыв в Крыму. Фото: Reuters
Виктория Козырь - редактор

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 июля раздались взрывы. Вероятно, под ударом оказалась воинская часть российских захватчиков.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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На Фиоленте пострадала в/ч радиоэлектронной разведки ЧФ России. Там есть антенны, похожие на антенны РЛС, а также спутниковые антенны.

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Территория ракетной части. Фото: t.me/Crimeanwind

По словам местных, взрывы были прямо над их домами и точно был прилет в "воинскую часть с антеннами".

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Территория в/ч радиоэлектронной разведки РФ в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind
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Пост Telegram-канала "Крымский ветер". Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Севастополе во временно оккупированном украинском Крыму прогремели в ночь на 15 июля. Россияне перекрывали движение на Керченском мосту.

Также руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост является более приоритетной целью для уничтожения, чем железная дорога вдоль временно оккупированного побережья Азовского моря. Эта конструкция должна быть разрушена.

война Крым взрыв Украина обстрелы оккупанты

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