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На российской авиабазе "Оленья" появилось больше самолетов — что это значит

22 июля 2024 17:05
Катерина Османская - Редактор
Война в Украине - на аэродроме РФ Оленья увеличилось количество самолетов
Российский самолет Ту-95МС. Фото: wikipedia
Катерина Османская - Редактор

На российской авиабазе "Оленья" находится рекордное количество самолетов. Вероятно, оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. 

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Tracking в понедельник, 22 июля.

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Сообщается, что на 20 июля 2024 года на авиабазе находились:

  • 14 бортов Ту-95МС,
  • 13 бортов Ту-22М3.
  • На российской авиабазе
    Российские самолеты на авиабазе "Оленья". Фото: t.me/the_first_online
  • На российской авиабазе
    Российские самолеты на авиабазе "Оленья". Фото: t.me/the_first_online
  • На российской авиабазе
    Российские самолеты на авиабазе "Оленья". Фото: t.me/the_first_online
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"Снаряженные Ту-95МС вероятно 1, 3, 5, 6, 12, 14, они меняли местоположение в период зарядки Х-101 с 14.07 по 18.07. На "Оленье" РФ собрала борта из трех различных авиабаз, а именно: "Оленья /Энгельс-2/Украинка"", — говорится в сообщении.

Кроме того, там добавили, что 14 бортов Ту-95МС на данной авиабазе — рекордное количество для "Оленья", ведь обычно там обычно базируется 10-12 самолетов.

Мониторинговый проект предполагает, что оккупанты хотят нанести массированный удар по Украине. Однако, по их данным, с изменением тактики ракетных ударов врага трудно сказать, когда борта совершат боевой вылет. Впрочем, минимум шесть бортов Ту-95МС готовы к применению.

Напомним, Россия создает недоукомплектованные подразделения по резерву и сразу отправляет на фронт. По данным ISW, они могут быть введены в бой в случае развития украинского контрнаступления на Авдеевском направлении или российского — на Торецком.

Кроме того, в России заставляют раненых оккупантов возвращаться на фронт вместо лечения. На поле боя даже можно увидеть россиян с костылями.

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