Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На тимчасово окупованих територіях загострюється гуманітарна криза arrow

На тимчасово окупованих територіях загострюється гуманітарна криза

17 грудня 2023 19:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На тимчасово окупованих територіях загострюється гуманітарна криза
Люди в Маріуполі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано серйозний брак кадрів серед медичного персоналу. Росіяни загострюють гуманітарну кризу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Гуманітарна криза на ТОТ

У ЦНС розповіли, що за попередніми підрахунками на тимчасово окупованих територіях не вистачає понад три тисячі медиків. До того ж є дефіцит ліків. Росіяни повністю переорієнтували медичну систему на ТОТ задля обслуговування своїх військових.

Для українців, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу, росіяни вимагають у людей оформлення всіх документів РФ.

"Такі дії окупаційних військ та російських адміністрацій вимагають від українського підпілля організації паралельної системи надання медичної допомоги на дому чи у пристосованих для цього приміщеннях медичних пунктів установ. За можливості формуйте запас медикаментів першої необхідності та освоюйте базові правила надання первинної домедичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська почали демонтаж головного тортуру в окупованому Маріуполі. Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься.

Також ми писали, що на Таврійському фронті противник тричі на тиждень робив по 80 наступальних дій щодня. При цьому окупанти прагнуть проникнути в населені райони перед настанням сильних морозів і через це посилили штурми Авдіївки та Мар'їнки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі