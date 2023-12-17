На тимчасово окупованих територіях загострюється гуманітарна криза

Люди в Маріуполі. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано серйозний брак кадрів серед медичного персоналу. Росіяни загострюють гуманітарну кризу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У ЦНС розповіли, що за попередніми підрахунками на тимчасово окупованих територіях не вистачає понад три тисячі медиків. До того ж є дефіцит ліків. Росіяни повністю переорієнтували медичну систему на ТОТ задля обслуговування своїх військових.

Для українців, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу, росіяни вимагають у людей оформлення всіх документів РФ.

"Такі дії окупаційних військ та російських адміністрацій вимагають від українського підпілля організації паралельної системи надання медичної допомоги на дому чи у пристосованих для цього приміщеннях медичних пунктів установ. За можливості формуйте запас медикаментів першої необхідності та освоюйте базові правила надання первинної домедичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська почали демонтаж головного тортуру в окупованому Маріуполі. Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься.

Також ми писали, що на Таврійському фронті противник тричі на тиждень робив по 80 наступальних дій щодня. При цьому окупанти прагнуть проникнути в населені райони перед настанням сильних морозів і через це посилили штурми Авдіївки та Мар'їнки.