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На временно оккупированных территориях обостряется гуманитарный кризис

17 декабря 2023 19:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На временно оккупированных территориях обостряется гуманитарный кризис
Люди в Мариуполе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На временно оккупированных территориях Украины зафиксирована серьезная нехватка кадров среди медицинского персонала. Россияне обостряют гуманитарный кризис.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В ЦНС рассказали, что по предварительным подсчетам на временно оккупированных территориях не хватает более трех тысяч медиков. К тому же есть дефицит лекарства. Россияне полностью переориентировали медицинскую систему на ВОТ для обслуживания своих военных.

Для украинцев, чтобы получить квалифицированную помощь, россияне требуют у людей оформления всех документов РФ.

"Такие действия оккупационных войск и российских администраций требуют от украинского подполья организации параллельной системы оказания медицинской помощи на дому или в приспособленных для этого помещениях медицинских пунктов учреждений. По возможности формируйте запас медикаментов первой необходимости и осваивайте базовые правила оказания первичной домедицинской помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска начали демонтаж главной пыточной в оккупированном Мариуполе. Так, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.

Также мы писали, что на Таврическом фронте противник трижды за неделю предпринимал по 80 наступательных действий каждый день. При этом оккупанты стремятся проникнуть в населенные районы перед наступлением сильных морозов и в связи с этим усилили штурмы Авдеевки и Марьинки.

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