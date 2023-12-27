На ТОТ окупанти дозволили голосувати з паспортом України

Вибори в Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ЦВК Росії вирішили надати право українцям, які відмовилися від російських паспортів, проголосувати на виборах президента РФ. Таким чином окупанти хочуть підвищити явку та приховати недоліки примусової паспортизації.

Про це повідомляє голова ОВА Артем Лисогор.

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Зазначається, що у так званій "ЛНР" дозволено голосувати на президентських виборах і з паспортом України.

"Втім, ЦВК РФ зняло з себе відповідальність, підкресливши, що це вибір місцевої окупаційної влади", — йдеться у повідомленні.

А щоб агітація відбувалася трохи бадьоріше, до окупованих міст і районів почали передавати автоклуби — багатофункціональні "будинки культури" на колесах.

За словами Лисогора, 28 таких автівок мінкульт РФ обіцяв закупити ще у березні, проте підготовка до так званих "перших" виборів минула без них.

"До чергового обрання Путіна підійшли ретельніше. Так, 25 грудня пропагандистський центр на колесах вже працював на Старобільщині", — додав він.

Скриншот допису Лисогора

Нагадаємо, що на території так званої "ЛНР" впроваджуватимуть радянські практики у роботі з дітьми та молоддю. Відповідне рішення погоджене з адміністрацією президента РФ.

Також ми писали, що російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року.