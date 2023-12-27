На ВОТ оккупанты разрешили голосовать с паспортом Украины

Выборы в России. Иллюстративное фото: росСМИ

В ЦИК России решили предоставить право украинцам, отказавшимся от российских паспортов, проголосовать на выборах президента РФ. Таким образом, оккупанты хотят повысить явку и скрыть недостатки принудительной паспортизации.

Об этом сообщает глава ОВА Артем Лысогор.

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Отмечается, что в так называемой ЛНР разрешено голосовать на президентских выборах и с паспортом Украины.

"Впрочем, ЦИК РФ снял с себя ответственность, подчеркнув, что это выбор местных оккупационных властей", — говорится в сообщении.

А чтобы агитация проходила немного бодрее, в оккупированные города и районы начали передавать автоклубы — многофункциональные "дома культуры" на колесах.

По словам Лысогора, 28 таких автомобилей минкульт РФ обещал закупить еще в марте, однако подготовка к так называемым "первым" выборам прошла без них.

"К очередному избранию Путина подошли более тщательно. Так, 25 декабря пропагандистский центр на колесах уже работал на Старобельщине", — добавил он.

Скриншот поста Лисогора

Напомним, что на территории так называемой "ЛНР" будут внедряться советские практики в работе с детьми и молодежью. Соответствующее решение согласовано с администрацией президента РФ.

Также мы писали, что русские захватчики желают очень интегрировать временно оккупированные местности юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля РФ. Сделать это планируется до конца 2023 года.