На ТОТ прибули судді з Росії

Російські судді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російська Федерація продовжує формувати репресивний апарат на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, до регіону прибули дванадцять суддів, з-поміж яких десятеро росіян, а двоє — колаборанти, які пройшли "атестацію" на території держави-агресора.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву у суботу, 13 липня.

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У фейкові суди на ТОТ призначили дванадцять додаткових суддів, з яких десятеро з Росії. У двох випадках йдеться про колаборантів. Всі ці люди пройшли відповідну "атестацію" та узгоджені з Кремлем.

Географія походження так званих суддів різноманітна: Калмикія, Чечня і так далі. Всі вони мають завдання репресувати місцеве населення й легалізовувати фіктивні правочини.

"Усі вони є ворогами й замість заробітку отримують тут покарання та не допрацюють свій термін. Кожен може надати інформацію про пересування "гастролерів" й полегшити завдання силам Руху Опору", — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, раніше росіяни та бойовики "ЛНР" в тимчасово окупованій Луганській області хочуть передати житло з ознаками "безхазяйного майна" російським силовикам, військовим та мігрантам з Центральної Азії.

Також ми повідомляли, що на окупованій Херсонській області російські солдати повально хворіють на тиф та холеру, вже зафіксовано смертельні випадки.