На то прибыли судьи из России

Российские судьи. Фото иллюстративное: росСМИ

Российская Федерация продолжает формировать репрессивный аппарат на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в регион прибыли двенадцать судей, из которых десять россиян, а двое — коллаборанты, прошедшие "аттестацию" на территории государства-агрессора.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в субботу, 13 июля.

Читайте также:

Российские судьи прибыли на ТОТ

В фейковые суды на ТОТ назначили двенадцать дополнительных судей, из которых десять из России. В двух случаях речь идет о коллаборантах. Все эти люди прошли соответствующую "аттестацию" и согласованы с Кремлем.

География происхождения так называемых судей многообразна: Калмыкия, Чечня и так далее. Все они имеют задачу репрессировать местное население и легализовать фиктивные сделки.

"Все они враги и вместо заработка получают здесь наказание и не доработают свой срок. Каждый может предоставить информацию о передвижении "гастролеров" и облегчить задачу силам Движения Сопротивления", — отметили в ЦНС.

Напомним, ранее россияне и боевики "ЛНР" во временно оккупированной Луганской области хотят передать жилье с признаками "бесхозяйного имущества" российским силовикам, военным и мигрантам из Центральной Азии.

Также мы сообщали, что на оккупированной Херсонской области российские солдаты повально болеют тифом и холерой, уже зафиксированы смертельные случаи.