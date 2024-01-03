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На ТОТ росіяни планують давати інтернет лише власникам паспортів РФ, — Центр спротиву

3 січня 2024 07:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На ТОТ росіяни планують давати інтернет лише власникам паспортів РФ, — Центр спротиву
Люди в окупованому Маріуполі. Ілюстративне фото: Євген Сосновський
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях вигадали новий спосіб примусового отримання паспорту РФ та контролю за місцевими жителями. Таким чином окупанти давати доступ до інтернету лише тим, хто має російський паспорт.

Про це пише Центр національного спротиву.

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Зазначається, що на окупованих територіях росіяни хочуть запровадити обов'язкову перевірку з паспортом для користувачів інтернету. Це означає, що всі місцеві жителі повинні мати російський паспорт, щоб мати можливість і далі користуватися інтернетом. 

"Водночас це посилить контроль за місцевими мешканцями, адже ворог постійно шукає та оновлює базу "нелояльних громадян"", — зазначили у повідомленні.

Своєю чергою в Центрі закликали повідомляти про тих, хто допомагає противнику проводити примусову паспортизацію населення. Про це можна розповісти — за посиланням

Життя людей під час російської окупації

Раніше ми писали про те, що у тимчасово окупованому Скадовську росіяни готувалися до новорічних свят, переконуючи місцевих, що місто живе цілком мирне життя. Тим часом у місцевих школах дітей змушували писати листи російським військовим з подяками за нібито захист. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що в тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни намагалися створити видимість свята — навіть поставили ялинку та пообіцяли подарунки для дітей. Однак місцеві навіть і не думали відпускати своїх дітей до окупантів. 

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