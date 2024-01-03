На ВОТ россияне планируют давать интернет только владельцам паспортов РФ, — Центр сопротивления

Люди в оккупированном Мариуполе. Иллюстративное фото: Евгений Сосновский

Российские захватчики на временно оккупированных территориях придумали новый способ принудительного получения паспорта РФ и контроля за местными жителями. Таким образом, оккупанты предоставляют доступ к интернету только тем, кто имеет российский паспорт.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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На оккупированных территориях россияне хотят ввести обязательную проверку с паспортом для пользователей интернета. Это означает, что все местные жители должны иметь российский паспорт, чтобы иметь возможность продолжать пользоваться интернетом.

"В то же время, это усилит контроль за местными жителями, ведь враг постоянно ищет и обновляет базу "нелояльных граждан"", — отметили в сообщении.

В свою очередь в Центре призвали сообщать о тех, кто помогает противнику проводить принудительную паспортизацию населения. Об этом можно рассказать — по ссылке.

Жизнь людей во время российской оккупации

Ранее мы писали о том, что во временно оккупированном Скадовске россияне готовились к новогодним праздникам, убеждая местных, что город живет вполне мирную жизнь. Тем временем в местных школах детей заставляли писать письма российским военным с благодарностями за якобы защиту.

Также Новини.LIVE сообщали, что во временно оккупированной Новой Каховке россияне пытались создать видимость праздника — даже поставили елку и пообещали подарки для детей. Однако местные даже не думали отпускать своих детей к оккупантам.