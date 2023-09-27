На Запоріжжі з п’яти населених пунктів евакуювали всіх дітей

Евакуація дітей із Запорізької області. Фото: Національна поліція

У Запорізькій області з п'яти прифронтових населених пунктів евакуювали усіх дітей. Йдеться про місто Гуляйполе, смт Степногірськ, а також села Преображенка, Єгорівка та Новопавлівка.

Про це розповів заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації Євген Мироненко в ефірі для видання Радіо Свобода.

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Повідомляється, що з населених пунктів усього евакуювали 59 дітей.

"Ми, в принципі, справилися із завданням, яке нам ставив уряд України. І те рішення, яке було прийняте віцепрем’єр-міністром щодо евакуації дітей з населених пунктів Гуляйполя — це Гуляйпільської територіальної громади, з Преображенки (Преображенська територіальна громада) і Новопавлівки — це Оріхівська територіальна громада, там ми повністю відпрацювали, і всіх дітей ми евакуювали з сім’ями. По Степногірську також дуже чітко все відпрацьовано", — сказав Євген Мироненко.

Варто відзначити, що примусову евакуацію з прифронтових населених пунктів Запорізької області оголосили 29 серпня. Через складну безпекову ситуацію планували вивезти 54 дитини та 67 супроводжуючих їх членів сімей.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів подробиці примусової евакуації з прифронтових територій регіону.

Додамо, що у Херсонській області триває евакуація людей. Щодня із міста виїжджають близько 100 людей.