В Запорожской области из пяти населенных пунктов эвакуировали всех детей

Эвакуация детей из Запорожской области Фото: Национальная полиция

В Запорожской области из пяти прифронтовых населенных пунктов эвакуировали всех детей. Речь идет о городе Гуляйполе, пгт Степногорск, а также селах Преображенка, Егоровка и Новопавловка.

Об этом рассказал заместитель председателя Запорожской областной военной администрации Евгений Мироненко в эфире Радио Свобода.

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Сообщается, что из населенных пунктов всего было эвакуировано 59 детей.

"Мы, в принципе, справились с задачей, которую нам ставило правительство Украины. И то решение, которое было принято вице-премьер-министром по эвакуации детей из населенных пунктов Гуляйполя — это Гуляйпольской территориальной громады, из Преображенки (Преображенская территориальная громада) и Новопавловки — это Ореховская территориальная громада, там мы полностью отработали, и всех детей мы эвакуировали с семьями. По Степногорску также очень четко все отработано", — сказал Евгений Мироненко.

Стоит отметить, что принудительная эвакуация из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области была объявлена 29 августа. Из-за сложной ситуации безопасности планировали вывезти 54 ребенка и 67 сопровождающих их членов семей.

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал подробности принудительной эвакуации с прифронтовых территорий региона.

Добавим, что в Херсонской области идет эвакуация людей. Каждый день из города выезжают около 100 человек.