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Над Азовським морем з'явився російський А-50 — що кажуть в ПС

19 січня 2024 12:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Над Азовським морем з'явився російський А-50 — що кажуть в ПС
Російський літак-розвідник А-50. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зранку 19 січня над Азовським морем зафіксували черговий російський літак А-50. Однак це не стало несподіванкою для Повітряних Сил України, адже в РФ є ще багато таких літаків.

Про це повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

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Ще один російський літак А-50 над Азовським морем

За словами Ігната, ця ніч була, на диво, спокійною, що в сьогоднішніх умовах трапляється нечасто. Загарбники навіть не запускали по Україні безпілотники, які майже щоночі були в нашому небі упродовж осені та зими. 

Водночас він наголосив, що після трьох потужних атак ворога по Україні є певне затишшя, але це не значить, що потрібно хоча б трохи розслаблятися.

"Щойно наша карта була порожня, як з’явилося п'ять-шість повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, випробовує свою долю", — повідомив речник.

Ігнат додав, що в Повітряних Силах не здивовані таким явищем, адже у РФ є ще достатньо таких літаків. Це очікувано, що після знищення одного прилетів інший. 

"Немає нічого дивного, тому що в Росії є ще такі літаки. Тому, є А-50, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники, які стежать за лінією фронту", — сказав він.

Що передувало

Нагадаємо, 14 січня російський літак А-50 майже вибухнув і впав в Азовське море, а інший літак ІЛ-22М пошкоджений приземлився на аеродромі в РФ.

Вже 15 січня Головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака. А Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що Україна таким чином помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.

У британській розвідці наголосили, що літак-розвідник А-50 мав неабияке значення для російської авіації. Така втрата зумовить загарбників переглянути зони для використання для своїх бойових літаків.

Додамо, аналітики ISW проаналізували версії росіян щодо знищення літака А-50. 

літак
росіяни
війна в Україні
Юрій Ігнат

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