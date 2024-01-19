Над Азовским морем появился российский А-50 — что говорят в ВС

Российский самолет-разведчик А-50. Фото: росСМИ

Утром 19 января над Азовским морем зафиксировали очередной российский самолет А-50. Однако это не стало неожиданностью для Воздушных Сил Украины, ведь у РФ есть еще много таких самолетов.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Еще один российский самолет А-50 над Азовским морем

По словам Игната, эта ночь была, на удивление, спокойной, что в сегодняшних условиях случается нечасто. Захватчики даже не запускали по Украине беспилотники, которые почти каждую ночь были в нашем небе на протяжении осени и зимы.

В то же время, он отметил, что после трех мощных атак врага по Украине есть определенное затишье, но это не значит, что нужно хотя бы немного расслабляться.

"Только что наша карта была пуста, как появилось пять-шесть воздушных целей, в частности в акватории Азовского моря славный уже А-50, испытывает свою судьбу", — сообщил спикер.

Игнат добавил, что в Воздушных Силах не удивлены таким явлением, ведь у РФ еще достаточно таких самолетов. Это ожидаемо, что после уничтожения одного прилетел другой.

"Нет ничего удивительного, потому что в России есть еще такие самолеты. Поэтому есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники, которые следят за линией фронта", — сказал он.

Что предшествовало

Напомним, 14 января российский самолет А-50 почти взорвался и упал в Азовское море, а другой самолет ИЛ-22М поврежден приземлился на аэродроме в РФ.

Уже 15 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета. А Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что Украина таким образом отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, который россияне нанесли год назад.

В британской разведке подчеркнули, что самолет-разведчик А-50 имел большое значение для российской авиации. Такая потеря заставит захватчиков пересмотреть зоны для использования для своих боевых самолетов.

Добавим, аналитики ISW проанализировали версии россиян по уничтожению самолета А-50.