Катастрофический провал — ISW проанализировал версии россиян об уничтожении самолета А-50

Российский самолет А-50. Фото: росСМИ

Воздушные силы ВСУ сбили уникальный российский разведчик А-50 и повредили воздушный командный пункт Ил-22М над Азовским морем.

Американский Институт изучения войны (ISW) собрал основные версии россиян, что могло произойти с самолетами.

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В российском информационном пространстве в основном отрицают, что ВСУ сбили самолет А-50 и утверждают, что самолет—разведчик был уничтожен "дружественным огнем" противовоздушной обороны России.



В ISW отмечают, что самолет А-50 используется для координации действий авиации и, возможно, противовоздушной обороны.

"Утверждение о том, что ПВО России его сбило, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, будь это правдой", — добавляют аналитики.

Российский источник, специализирующийся на авиации, обвинил командиров армии РФ, которые, по его мнению, не имеют должного опыта, необходимого для их должностей. В отчете ISW отмечают, что нынешний командующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Афзалов имеет большой опыт работы в ПВО.

По словам экспертов, его опыт работы в сфере противовоздушной обороны должен быть соответствующим для того, чтобы войска России не сбивали собственные самолеты.



Между тем другой российский источник утверждает, что в РФ создали "утку" о сбитии самолета силами ПВО (российский термин для ложного заявления. — Ред.) с целью заверить пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями безопасны, а причиной инцидента была только человеческая ошибка.

"Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мнением о том, что их наземные средства противовоздушной обороны настолько некомпетентны", — отмечают аналитики ISW.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о сбитом самолете, и порекомендовал уточнить информацию об этом в Министерстве обороны России.

Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22М в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22М РФ.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что Украина таким образом отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, который россияне нанесли год назад.

Известно, что российский самолет А-50 совершал дежурство в районе Кирилловки Запорожской области. Оперативное командование "Юг" заявило, что до этого удара Россия имела на вооружении только три самолета А-50 из шести, которые находились на вооружении.

Новини.LIVE рассказывали, чем уникален самолет А-50, сбитый над Азовским морем. Также мы писали, что известно о воздушном командном пункте РФ Ил-22М, пораженном ВСУ.