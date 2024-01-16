Катастрофический провал — ISW проанализировал версии россиян об уничтожении самолета А-50
Воздушные силы ВСУ сбили уникальный российский разведчик А-50 и повредили воздушный командный пункт Ил-22М над Азовским морем.
Американский Институт изучения войны (ISW) собрал основные версии россиян, что могло произойти с самолетами.
Что говорят в РФ об уничтожении А-50 и Ил-22М
В российском информационном пространстве в основном отрицают, что ВСУ сбили самолет А-50 и утверждают, что самолет—разведчик был уничтожен "дружественным огнем" противовоздушной обороны России.
В ISW отмечают, что самолет А-50 используется для координации действий авиации и, возможно, противовоздушной обороны.
"Утверждение о том, что ПВО России его сбило, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, будь это правдой", — добавляют аналитики.
Российский источник, специализирующийся на авиации, обвинил командиров армии РФ, которые, по его мнению, не имеют должного опыта, необходимого для их должностей. В отчете ISW отмечают, что нынешний командующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Афзалов имеет большой опыт работы в ПВО.
По словам экспертов, его опыт работы в сфере противовоздушной обороны должен быть соответствующим для того, чтобы войска России не сбивали собственные самолеты.
Между тем другой российский источник утверждает, что в РФ создали "утку" о сбитии самолета силами ПВО (российский термин для ложного заявления. — Ред.) с целью заверить пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями безопасны, а причиной инцидента была только человеческая ошибка.
"Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мнением о том, что их наземные средства противовоздушной обороны настолько некомпетентны", — отмечают аналитики ISW.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о сбитом самолете, и порекомендовал уточнить информацию об этом в Министерстве обороны России.
Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22М в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22М РФ.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что Украина таким образом отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, который россияне нанесли год назад.
Известно, что российский самолет А-50 совершал дежурство в районе Кирилловки Запорожской области. Оперативное командование "Юг" заявило, что до этого удара Россия имела на вооружении только три самолета А-50 из шести, которые находились на вооружении.
Новини.LIVE рассказывали, чем уникален самолет А-50, сбитый над Азовским морем. Также мы писали, что известно о воздушном командном пункте РФ Ил-22М, пораженном ВСУ.
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