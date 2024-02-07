Наслідки атаки на Миколаїв — пошкоджені близько 40 будинків, є загиблий
Російські окупанти в середу, 7 лютого, атакували Миколаїв "шахедами" та ракетами повітряного базування. Внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Наслідки російського обстрілу в регіоні 7 лютого
За словами Кіма, через російський обстріл в місті пошкоджено близько 20 житлових будинків. Також на ділянці підземного газопроводу сталася пожежа.
"Крім того, на території інфраструктурного об’єкту пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано", — наголосив чиновник.
Очільник Миколаївської ОВА додав, що сили та засоби ППО знищили три ворожих "шахеди" в небі над областю.
Смерть чоловіка внаслідок атаки РФ
Водночас міський голова Миколаєва заявив, що внаслідок обстрілу в лікарні помер чоловік, якого шпиталізували раніше до реанімації.
За словами Сєнкевича, він мав важкі мінно-вибухову та черепно-мозкову травми.
Також він уточнив, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено 40 житлових будинків.
Нагадаємо, загалом зранку 7 лютого під ворожим обстрілом опинилося шість регіонів. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.
Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетну атаку по Україні. Він зазначив, що наразі на місці працюють всі необхідні служби, аби ліквідувати наслідки російського терору.
Також стало відомо, що в Києві внаслідок ракетного удару загинуло троє людей.
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