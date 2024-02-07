Зеленський відреагував на ракетну атаку по Україні

Наслідки ракетного удару по Києву 7 лютого. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Україні зранку 7 лютого. За його словами, зараз на місці працюють усі наші служби, щоб подолати наслідки ворожого терору.

Відповідну заяву глава держави опублікував у своєму Telegram.

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Зеленський розповів, що зранку 7 лютого росіяни здійснили чергову масовану атаку проти нашої держави. Під ударом ворога були шість регіонів. Наразі всі відповідні служби працюють, аби ліквідувати наслідки атак.

Наслідки обстрілів Києва 7 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Києва 7 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Києва 7 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Харківської області 7 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Миколаєва 7 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Миолаєва 7 лютого. Фото: ДСНС 1 / 6

"У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали понад десять людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити", — йдеться у повідомленні президента.

Окрім того, ще двоє людей постраждали на Харківщині, врятовано одну людину. Рятувальники також працюють у Львівській області, де було влучання у промисловий об'єкт.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії — терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", — висловив співчуття глава держави.

Водночас він подякував нашим медикам, рятувальникам, комунальним службам та всім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям.

Скриншот допису Зеленського в Telegram

Нагадаємо, зранку 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Загалом, постраждали близько 13 людей.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО знищили 44 повітряні ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 дронів.

Додамо, під час повітряної тривоги в Україні у Польщі злетіли винищувачі F-16, адже ракети РФ рухалися майже за 20 км від кордону з країною.