Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський відреагував на ракетну атаку по Україні arrow

Зеленський відреагував на ракетну атаку по Україні

7 лютого 2024 10:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський відреагував на ракетну атаку по Україні
Наслідки ракетного удару по Києву 7 лютого. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Україні зранку 7 лютого. За його словами, зараз на місці працюють усі наші служби, щоб подолати наслідки ворожого терору. 

Відповідну заяву глава держави опублікував у своєму Telegram. 

Читайте також:

Реакція Зеленського на ракетний удар по Україні 7 лютого

Зеленський розповів, що зранку 7 лютого росіяни здійснили чергову масовану атаку проти нашої держави. Під ударом ворога були шість регіонів. Наразі всі відповідні служби працюють, аби ліквідувати наслідки атак.

  • Наслідки обстрілів Києва 7 лютого. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілів Києва 7 лютого. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілів Києва 7 лютого. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілів Харківської області 7 лютого. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілів Миколаєва 7 лютого. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілів Миолаєва 7 лютого. Фото: ДСНС
1 / 6

 

"У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали понад десять людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити", — йдеться у повідомленні президента. 

Окрім того, ще двоє людей постраждали на Харківщині,  врятовано одну людину. Рятувальники також працюють у Львівській області, де було влучання у промисловий об'єкт. 

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії — терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", — висловив співчуття глава держави. 

Водночас він подякував нашим медикам, рятувальникам, комунальним службам та всім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям.

null
Скриншот допису Зеленського в Telegram

Нагадаємо, зранку 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Загалом, постраждали близько 13 людей. 

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО знищили 44 повітряні ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 дронів.  

Додамо, під час повітряної тривоги в Україні у Польщі злетіли винищувачі F-16, адже ракети РФ рухалися майже за 20 км від кордону з країною. 

Володимир Зеленський
Київ
Харків
Миколаїв
обстріли
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі