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Удар по Киеву — Зеленский сообщил о двух погибших

7 февраля 2024 10:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Удар по Киеву — Зеленский сообщил о двух погибших
Последствия ракетного удара по Киеву 7 февраля. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку по Украине утром 7 февраля. По его словам, все соответствующие службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия террора.

Соответствующее заявление глава государства сделал в своем Telegram.

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