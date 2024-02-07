Удар по Киеву — Зеленский сообщил о двух погибших

Последствия ракетного удара по Киеву 7 февраля. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку по Украине утром 7 февраля. По его словам, все соответствующие службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия террора.

Соответствующее заявление глава государства сделал в своем Telegram.

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