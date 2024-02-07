Последствия атаки на Николаев — повреждены около 40 домов, есть погибший

Последствия обстрелов в Николаеве. Фото: ГСЧС в Николаевской области

Российские оккупанты в среду, 7 февраля, атаковали Николаев "шахедами" и ракетами воздушного базирования. В результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Читайте также:

Последствия российских обстрелов в регионе 7 февраля

По словам Кима, из-за российских обстрелов в городе повреждено около 20 жилых домов. Также на участке подземного газопровода произошел пожар.

Последствия российского удара по Николаеву. Фото: ГСЧС в Николаевской области

"Кроме того, на территории инфраструктурного объекта поврежден и возник пожар технического сооружения. В настоящее время возгорание локализовано", — подчеркнул чиновник.

Глава Николаевской ОВА добавил, что силы и средства ПВО уничтожили три вражеских "шахеда" в небе над областью.

Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кима

Смерть мужчины в результате атаки РФ

В то же время городской голова Николаева заявил, что в результате обстрела в больнице скончался мужчина, которого госпитализировали ранее в реанимацию.

По словам Сенкевича, у него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травмы.

Скриншот сообщения из Telegram Сенкевич Online

Также он уточнил, что в результате ракетного удара были повреждены 40 жилых домов.

Напомним, всего утром 7 февраля под вражеским обстрелом оказались шесть регионов. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетную атаку по Украине. Он отметил, что на месте работают все необходимые службы, чтобы ликвидировать последствия российского террора.

Также стало известно, что в Киеве в результате ракетного удара погибли три человека.