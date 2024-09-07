Чорні Запорожці показали відео ефектних атак по російських військах

Момент влучання по окупантах. Фото: скриншот

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали, як знищують окупантів на фронті. Влучних ударів вони завдали за допомогою дронів.

Відео оприлюднили на каналі у Telegram у суботу, 7 вересня.

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На відео українські захисники показали, як влучно атакували окупантів та їх техніку під час боїв. Для атак вони застосовували безпілотники, з яких скидали боєприпаси.

Спалена автівка окупантів. Фото: скриншот

Спалена бронехетніка. Фото: скриншот

Скупчення російської техніки. Фото: скриншот