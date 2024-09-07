Черные Запорожцы показали видео эффектных атак по российским войскам

Непревзойденная работа — бойцы 72-й ОМБр показали, как истребляют оккупантов
7 сентября 2024 13:55
Момент попадания по оккупантам. Фото: скриншот
Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали, как уничтожают оккупантов на фронте. Точные удары они нанесли с помощью дронов.
Видео было обнародовано на канале в Telegram в субботу, 7 сентября.
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На видео украинские защитники показали, как точно атаковали оккупантов и их технику во время боев. Для атак они применяли беспилотники, с которых сбрасывали боеприпасы.
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