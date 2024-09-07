Третья штурмовая бригада показала видео как дронами уничтожают оккупантов

Оккупанты в посадке за мгновение до атаки. Фото: скриншот

Украинские защитники продолжают уничтожать российские войска. Бойцы 3 ОШБр показали на видео, как мастерски уничтожили дронами посадки с вражескими войсками.

Видео опубликовали на Teleram канале Третьей штурмовой бригады .

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"Пилоты навели и скорректировали удары подразделений по живой силе кафиров. Россияне пытались прятаться, но прилет за прилетом, и зеленка выгорела дотла вместе с ними", — рассказали бойцы.

Взрывы у посадки с русскими войсками. Фото: скриншот