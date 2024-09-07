Третя штурмова бригада показала відео як дронами знищують окупантів

Окупанти у посадці за мить до атаки. Фото: скриншот

Українські захисники продовжують знищувати російська війська. Бійці 3 ОШБр показали на відео, як майстерно знищили дронами посадки з ворожими військами.

Відео опублікували на Teleram каналі Третьої штурмової бригади.

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"Пілоти навели й скорегували удари підрозділів по живій силі окупантів. Росіяни намагались ховатися, але прильот за прильотом, і зеленка вигоріла вщент разом з ними", — розповіли бійці.

Вибухи біля посадки з російськими військами. Фото: скриншот