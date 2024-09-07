Третя штурмова бригада показала відео як дронами знищують окупантів

Третя штурмова бригада показала епічні відеокадри знищення посадок з окупантами
7 вересня 2024 12:49
Окупанти у посадці за мить до атаки. Фото: скриншот
Українські захисники продовжують знищувати російська війська. Бійці 3 ОШБр показали на відео, як майстерно знищили дронами посадки з ворожими військами.
Відео опублікували на Teleram каналі Третьої штурмової бригади.
Читайте також:
Знищення окупантів бійцями 3 ОШБр
"Пілоти навели й скорегували удари підрозділів по живій силі окупантів. Росіяни намагались ховатися, але прильот за прильотом, і зеленка вигоріла вщент разом з ними", — розповіли бійці.
Читайте Новини.LIVE!