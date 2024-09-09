Нічна атака окупантів 9 вересня — скільки ворожих цілей збили сили ППО України

Нічна атака окупантів — у Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих ракет та дронів
Російські окупанти у ніч проти 9 вересня знову атакували Україну. Вони використовували безпілотники типу Shahed та керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Нічна атака Росії проти України
Ворог атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та окупованої частини Донецької області. Окупанти також запускали з Курська вісім ударних безпілотників типу Shahed.
Сили ППО України збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та шість "шахедів".
"Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі", — йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у:
- Київській області;
- Черкаській;
- Сумській;
- Дніпропетровській.
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