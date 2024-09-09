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Нічна атака окупантів — у Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих ракет та дронів

9 вересня 2024 08:48
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Нічна атака окупантів 9 вересня — скільки ворожих цілей збили сили ППО України
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у ніч проти 9 вересня знову атакували Україну. Вони використовували безпілотники типу Shahed та керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Ворог атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та окупованої частини Донецької області. Окупанти також запускали з Курська вісім ударних безпілотників типу Shahed.

Сили ППО України збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та шість "шахедів".

Робота ППО України під час атаки окупантів 9 вересня
Кількість збитих ворожих цілей 9 вересня. Фото: t.me/kpszsu

"Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі", — йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у:

  • Київській області;
  • Черкаській;
  • Сумській;
  • Дніпропетровській.
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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

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